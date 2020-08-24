Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Руководство училища олимпийского резерва в Карелии прокомментировало ситуацию со вспышкой коронавируса среди учащихся
Сегодня 12:08
Десять учащихся училища олимпийского резерва в Карелии заболели коронавирусом (СРОЧНО) 11
Сегодня 11:32
Лучшая многодетная семья России живет в Карелии
Сегодня 07:25
Полиция Петрозаводска нашла пропавшую девочку-подростка в парике
Сегодня 09:33
Водитель насмерть разбился в ДТП в Карелии
Сегодня 15:15

Пять россиян погибли, упав в выгребную яму – среди жертв есть дети

Новости. Происшествия
19:40, 24 Августа 2020
фото: © shutterstock.com/IgorXIII
Загрузка...

Двое детей, женщина и двое мужчин погибли, провалившись в выгребную яму в Воронежской области.

Трагедия произошла в поселке совхоза Воронежский вечером 23 августа, пишет издание "РИА Новости".

"Вызов поступил в 18.53 (мск). Через некоторое время на месте были спасатели – это СВХ Воронежский Новоусманского района Воронежской области. По состоянию на данный момент мы можем сказать, что погибли пять человек. Они погибли в выгребной яме, причины устанавливаются... Среди них двое детей и трое взрослых. Двое мужчин и одна женщина", – сказал представитель администрации.

Один мужчина, оказавшийся среди провалившихся в выгребную яму, выжил. Врачи борются за его жизнь, сообщает департамент здравоохранения региона.
 
"Одного выжившего пытаемся спасти, 1968 года рождения, отравление метаном, состояние тяжелое, медицина катастроф доставила в токсикологию ОКБ (областной клинической больниц) №1", – говорится в сообщении.

Следком объявил о начале доследственной проверки по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
18.08.2020, 16:41
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным
19.08.2020, 16:29
В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО)
19.08.2020, 07:50
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным

Аналитика

Сегодня 10:05
Капитал
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
Первые пассажиры оценили долгожданный подарок к 100-летию республики – современный терминал, оборудованный по последнему слову техники, с пропускной способностью до 300 человек в час.
"Это неслучайная смерть" 1
Сегодня 09:31
Карелии прогнозируют медленное вымирание 2
21.08.2020 11:27
ФЦП к 100-летию республики: не провалили, но скорректировали 4
21.08.2020 09:40
Алло, кто на проводе?
20.08.2020 09:30
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»