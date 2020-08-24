Пять россиян погибли, упав в выгребную яму – среди жертв есть дети

Двое детей, женщина и двое мужчин погибли, провалившись в выгребную яму в Воронежской области.

Трагедия произошла в поселке совхоза Воронежский вечером 23 августа, пишет издание "РИА Новости".



"Вызов поступил в 18.53 (мск). Через некоторое время на месте были спасатели – это СВХ Воронежский Новоусманского района Воронежской области. По состоянию на данный момент мы можем сказать, что погибли пять человек. Они погибли в выгребной яме, причины устанавливаются... Среди них двое детей и трое взрослых. Двое мужчин и одна женщина", – сказал представитель администрации.



Один мужчина, оказавшийся среди провалившихся в выгребную яму, выжил. Врачи борются за его жизнь, сообщает департамент здравоохранения региона.



"Одного выжившего пытаемся спасти, 1968 года рождения, отравление метаном, состояние тяжелое, медицина катастроф доставила в токсикологию ОКБ (областной клинической больниц) №1", – говорится в сообщении.



Следком объявил о начале доследственной проверки по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.