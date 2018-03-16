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Новости. Происшествия
10:16, 16 Марта 2018

Пять собак российской команды по ездовому спорту умерли на борту парома, курсирующего между Турку и Стокгольмом

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Полиция расследует гибель российских собак на пароме Стокгольм-Турку.

Утром во вторник на автозаправочной станции в Турку были обнаружены пять мертвых собак. На место были вызваны полиция и ветеринар города Турку. Оказалось, что собаки принадлежали российской команде по ездовому спорту, которая возвращалась на пароме с соревнований в Швеции, пишет yle.

Собаки ночевали в специальных клетках на автомобильной палубе. Предполагается, что причиной их смерти стал тепловой удар. Три из 13 собак российской команды умерли на пароме, две после прибытия, хотя их пытались реанимировать. Одна из собак находится в критическом состоянии.

Трупы погибших животных будут отправлены в Финляндское Агентство безопасности продовольствия EVIRA для выяснения причин смерти. Полиция расследует произошедшее по статье "преступление против защиты животных".

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Комментарии

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кир
2018-03-16 10:47:01
У нас такого понятия даже нет.
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