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Пять ударов по голове приятелю бутылкой обошлись жителю Карелии в 15 тысяч рублей

Новости. Криминал
07:50, 12 Августа 2020
фото: © shutterstock.com/zstock
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Житель Лоухского района заплатит государству за лечение собутыльника, которого он покалечил во время пьяного застолья.

Как рассказали в прокуратуре Карелии, судом установлено, что в один из январских дней 40-летний безработный, неоднократно привлекавшийся к уголовной и административной ответственности, распивал спиртное в гостях у своего знакомого. В какой-то момент собутыльники повздорили. В ходе конфликта мужчина, доказывая свою правоту, не менее пяти раз ударил с силой приятеля пустой бутылкой по голове. 

В результате, как показала судебная медицинская экспертиза, пострадавшему в пьяном диспуте была нанесена тупая травма головы. Мужчина получил сотрясение головного мозга и перелом костей носа, квалифицируемые как легкий вред здоровью.

Вступившим в законную силу приговором рецедивисту было назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства, которое ему предстоит отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции.

Кроме того, судом удовлетворены исковые требования прокурора Лоухского района в интересах Территориального Фонда ОМС. С осужденного взысканы средства, затраченные на лечение потерпевшего, в сумме 15 тысяч рублей.

Всего с начала года прокуратурой района в суды направлены 17 таких исков на сумму более 110 тысяч рублей, все из которых рассмотрены и удовлетворены.

Ранее жителю Карелии пришлось заплатить 183 тысячи рублей за лечение в стационаре женщины, которую он избил. Потерпевшая скончалась в больнице.

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