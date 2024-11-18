Пять взрослых и одного ребенка эвакуировали из горящей квартиры в Олонецком районе

На месте работали две единицы техники и шесть пожарных.

Пожар в квартире произошел 18 ноября в 19.30 в деревне Юргелица Олонецкого рацона. Об этом сообщили в паблике ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».

По информации спасательной службы, на улице Совхозная, 3 горела квартира № 2. Для ликвидации пожара привлекались две единицы спецтехники и шесть пожарных из части № 35. Руководил тушением пожара начальник отряда. К счастью, погибших не было. Спасено два человека. Всего эвакуировали пять человек. Среди них был один ребенок.

Ранее сообщали, что в Пряжинском районе у подростка-сироты сгорел дом.