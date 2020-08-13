Пятеро петрозаводчан за сутки пострадали от действий мошенников

В полицию Петрозаводска поступило пять заявлений о мошеннических действиях, сообщили в МВД Карелии.

Так, 37-летней горожанке позвонили якобы сотрудники банка. Они напугали женщину, сказав, что ее деньгами пытаются завладеть мошенники. Звонившие вызвали женщине такси до одного из торговых центров города, чтобы та сняла все накопления и перевела на специально созданный для нее резервный счет. Приехав к банкомату, петрозаводчанка действительно сняла все накопления, но с переводом не спешила. Она попробовала перевести одну тысячу рублей и остановилась. Абонент на другой стороне провода высказывал угрозы и старался напугать жительницу карельской столицы. Но та поняла, что звонивший – аферист и прекратила разговор.

Еще двое горожан попались на уловку мошенника. Один из жителей карельской столицы продавал бетонные плиты, а другой хотел их купить. Сделка состоялась. Плиты были денег не получил. Мужчины выяснили, что каждый из них общался с третьим лицом, который для одного притворился покупателем, а для другого – продавцом. С каждым договорился о сделке, а когда блоки были отгружены потребовал с настоящего покупателя деньги. Тот перевел мошеннику более 55 000 рублей.

Также двое несовершеннолетних жителей города обратились в отдел полиции. В социальной сети взломали страницу их общего друга. Ребята получили сообщения с просьбой перевести средства. Девушка лишилась 8 тысяч рублей, а юноша – полторы тысячи рублей.

Проводятся проверки.

Ранее жители Карелии обеднели более чем на 2 млн рублей после общения с мошенниками.