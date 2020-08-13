890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Начальник ГИБДД Карелии рассказал о погибших в ДТП детях
13.08.2020 16:52
Пилот мистического сериала снимают в Карелии (ФОТО)
13.08.2020 17:40
Жительница Карелии пожаловалась на условия пребывания в изоляторе Республиканской больницы 8
13.08.2020 13:32
В сентябре в микрорайоне Петрозаводска изменится схема движения транспорта 2
13.08.2020 15:57
Работника предприятия в Карелии убило током
13.08.2020 12:31

Пятеро петрозаводчан за сутки пострадали от действий мошенников

Новости. Криминал
08:54, 14 Августа 2020
фото: © ТАСС/Денис Вышинский
Загрузка...

В полицию Петрозаводска поступило пять заявлений о мошеннических действиях, сообщили в МВД Карелии.

Так, 37-летней горожанке позвонили якобы сотрудники банка. Они напугали женщину, сказав, что ее деньгами пытаются завладеть мошенники. Звонившие вызвали женщине такси до одного из торговых центров города, чтобы та сняла все накопления и перевела на специально созданный для нее резервный счет. Приехав к банкомату, петрозаводчанка действительно сняла все накопления, но с переводом не спешила. Она попробовала перевести одну тысячу рублей и остановилась. Абонент на другой стороне провода высказывал угрозы и старался напугать жительницу карельской столицы. Но та поняла, что звонивший – аферист и прекратила разговор. 

Еще двое горожан попались на уловку мошенника. Один из жителей карельской столицы продавал бетонные плиты, а другой хотел их купить. Сделка состоялась. Плиты были денег не получил. Мужчины выяснили, что каждый из них общался с третьим лицом, который для одного притворился покупателем, а для другого – продавцом. С каждым договорился о сделке, а когда блоки были отгружены потребовал с настоящего покупателя деньги. Тот перевел мошеннику более 55 000 рублей.

Также двое несовершеннолетних жителей города обратились в отдел полиции. В социальной сети взломали страницу их общего друга. Ребята получили сообщения с просьбой перевести средства. Девушка лишилась 8 тысяч рублей, а юноша – полторы тысячи рублей.

Проводятся проверки.

Ранее жители Карелии обеднели более чем на 2 млн рублей после общения с мошенниками.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-14 09:27:07
Нет страшных законов. Вот и воруют. Верхние начальники и богатеи боятся таких законов, их и не принимают. Вас тоже устраивает такая жизнь, когда вас лично не касается.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз
10.08.2020, 06:55
Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»