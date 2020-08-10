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Жители Карелии обеднели более чем на 2 млн рублей после общения с мошенниками

Новости. Криминал
10:27, 11 Августа 2020
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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За минувшие четыре дня в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились 18 местных жителей, сообщили в МВД Карелии.

Общий ущерб превысил два миллиона рублей.

Чаще всего граждан обманывают "сотрудники банка" и контрагенты на интернет-площадках объявлений.

Так, 36-летний петрозаводчанин планировал приобрести щенка французского бульдога. Он нашел объявление на виртуальной доске и написал продавцу. Общение перешло в мессенджер, там мужчина получил ссылку для оплаты и лишился более 32 тысяч рублей. 

А 29-летний житель Петрозаводска после общения якобы с работниками банка был встревожен информацией о том, что на него посторонние лица оформляют кредит. Поверив на слово лжеменеджеру, он в действительности оформил кредит и лишился 150 тысяч рублей.

По всем фактам проводятся проверки.

Правоохранители призывают всех жителей республики изучить основы финансовой грамотности и интернет-безопасности.

Ранее наивные жители Карелии за день обогатили мошенников почти на 1 млн рублей.

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