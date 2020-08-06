Наивные жители Карелии за день обогатили мошенников почти на 1 млн рублей

За минувшие сутки жители Карелии перевели мошенникам 970 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

О мошенничестве заявили жители пяти районов:

- Петрозаводск – 6 пострадавших, ущерб – 380 тысяч рублей;

- Сортавальский район – 2 пострадавших, ущерб – 244 тысяч рублей;

- Олонецкий район – 1 пострадавшая, ущерб – 285 тысяч рублей;

- Лоухский район - 1 пострадавшая, ущерб – 46 тысяч рублей;

- Сегежский район - 1 пострадавшая, ущерб – 15 тысяч рублей.

Пятеро из 11 заявителей – граждане младше 30 лет. Так, 29-летняя жительница карельской столицы перевела мошенникам более 274 тысяч рублей. Мнимые работники банка убедили безработную молодую женщину, что ее счет подвергается мошенническим атакам. По указанию звонивших она продиктовала коды из смс-сообщений, лишившись более 120 тысяч рублей, а после взяла кредит и перевела деньги на абонентские номера.

Наименьший ущерб причинен 37-летнему петрозаводчанину. Он продавал в интернете серебряную монету за 4,5 тысячи рублей. Перейдя по ссылке, присланной ему в мессенджере, потерял 4550 рублей.

Полиция Карелии предупреждает: не верьте незнакомцам, кем бы они вам не представлялись. Не переводите свои денежные средства по указке звонящих. Не берите кредиты, которые вам на самом деле не нужны. Проценты по ним банк не спишет и платить придется вам.

Ранее мошенники вынудили директора фирмы в Карелии купить билет в несуществующий театр.