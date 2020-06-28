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28.06.2020 19:00

Пятеро жителей Карелии остались без денег после того, как ответили на звонок с неизвестного номера

Новости. Криминал
18:00, 29 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
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За сутки в полицию обратились пятеро жителей республики, которых лишили денег после телефонных переговоров, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратился 41-летний житель одного из поселков и рассказал, что его обманули. В разгар дня ему позвонила неизвестная, представилась менеджером одного из популярных банков. Житель Прионежья не успел заподозрить неладное и лишился 94 тысяч рублей.

Идентичным образом были обмануты в тот же день 73-летний и 54-летняя петрозаводчане, а также 63-летний и 43-летний костомукшане.

В общей сумме у пяти граждан похитили более 329 тысяч рублей.

Ранее пенсионерка из Петрозаводска перевела мошенникам около 1 млн рублей.

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