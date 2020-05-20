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Пятерых пешеходов сбили в Карелии с начала мая

Новости. Происшествия
11:21, 21 Мая 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов
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Всего с начала года в Карелии пешеходы стали участниками 47 дорожных аварий, сообщили в ГИБДД Карелии.

В мае произошло пять наездов на пешеходов. Последнее ДТП произошло 20 мая на перекрёстке улиц Чапаева и Чкалова. Пешехода доставили в лечебное учреждение.

Смертельный случай в результате автонаезда произошел в Петрозаводске 27 апреля. 76-летнего мужчину доставили в БСМП, где он скончался от полученных травм.

Как сообщили в ГИБДД, ДТП с наиболее тяжкими последствиями для пешеходов чаще всего происходят по их вине, так как водители не ожидают появления на проезжей части (вне пешеходного перехода, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, в то время когда движение для пеших участников запрещено), зачастую, управляя автотранспортом с повышенной скоростью.

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