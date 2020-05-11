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Пятерых жителей Карелии осудили за экстремизм

Новости. Общество
17:20, 12 Мая 2020
фото: © EPA/ИТАР-ТАСС
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В апреле к административной ответственности за экстремизм привлечены пять жителей Карелии, сообщили в правительстве Карелии со ссылкой на Антитеррористическую комиссию.

С начала этого года к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности привлечены 18 жителей Карелии.

Только за апрель пятеро граждан признаны судами виновными в распространении экстремистских материалов и пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской символики. Два жителя привлечены по обеим указанным статьям.

Нарушения выявлены сотрудниками полиции в Кондопожском, Беломорском, Медвежьегорском и Суоярвском районах, а также Петрозаводске.

Правонарушителям назначено наказание в виде административных штрафов.

Ранее сообщалось, что в марте четверых жителей республики привлекли к административной ответственности за экстремизм.

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