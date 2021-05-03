Пятикратная олимпийская чемпионка из Карелии Лариса Лазутина получила орден «Сампо»

Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил орден «Сампо» знаменитой карельской спортсменке Ларисе Лазутиной.

«Из-за пандемии и связанных с нею ограничений только сейчас удалось лично поздравить Ларису Евгеньевну с присвоением ей высшей награды республики», - написал глава Карелии на своей странице в соцсети.

Пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Герой Российской Федерации – у нашей землячки из Кондопоги выдающиеся заслуги! Она прославила Карелию и стала примером для многих девчонок и мальчишек, занимающихся лыжами и мечтающих о больших победах.

Такие, как Лариса Лазутина, – гордость нашей республики!

Во время встречи Артур Парфенчиков договорился с Ларисой Лазутиной о совместной работе по развитию спорта в Карелии, в том числе по созданию Центра зимних видов спорта в Петрозаводске.