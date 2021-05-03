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Пятикратная олимпийская чемпионка из Карелии Лариса Лазутина получила орден «Сампо»

Новости. Общество
10:14, 04 Мая 2021
фото: страница главы Карелии в ВКонтакте
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Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил орден «Сампо» знаменитой карельской спортсменке Ларисе Лазутиной.

«Из-за пандемии и связанных с нею ограничений только сейчас удалось лично поздравить Ларису Евгеньевну с присвоением ей высшей награды республики», - написал глава Карелии на своей странице в соцсети.

Пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Герой Российской Федерации – у нашей землячки из Кондопоги выдающиеся заслуги! Она прославила Карелию и стала примером для многих девчонок и мальчишек, занимающихся лыжами и мечтающих о больших победах.

Такие, как Лариса Лазутина, – гордость нашей республики!
Во время встречи Артур Парфенчиков договорился с Ларисой Лазутиной о совместной работе по развитию спорта в Карелии, в том числе по созданию Центра зимних видов спорта в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
опа
2021-05-04 13:11:46
Потому так и живем в этой стране...! Воры в милицейских погонах становятся сити-манагерами, а выгнанным из большого спорта за допинг - вручают награды и мягко стелят... Продолжать про прокладки во власти не буду - сами знаете...
Вася
2021-05-04 13:10:59
Мечтают о спокойной и сытой пенсии.
Полуект Харлампиевич
2021-05-04 12:54:04
Человек изгнанный с позором из большого спорта за допинг, не может быть предметом для гордости. Нулевая терпимость к допингу процветает в нашей стране, увы...
Изя
2021-05-04 12:52:24
Единомышленники с чемпионкой , хорошее фото )))) :)
ПлачУ и ПлАчу
2021-05-04 13:02:30
Изя, хаха да уж, честь и позор на одной фото!
Leopol'd
2021-05-04 12:20:13
Так Постоянову, Ланеву надо тоже выписать. Раз уж о великих, карельских спортсменах прошлых лет вспомнил. Пусть и посмертно.
Вася
2021-05-04 12:14:48
"Медведеву тоже нужно совершить подвиги. Их результаты должны почувствовать, ощутить на себе и рядовые граждане, и бизнес", - посоветовал политолог-депутат Марков.
Вася
2021-05-04 11:59:29
Где Кабаева?
Саныч
2021-05-04 11:54:53
Рука руку моют. Нараздают друг другу орденов и светятся от счастья.
Сема
2021-05-04 11:06:57
В 2002 году Лазутина была поймана на допинге и дисквалифицирована, как и многие наши спортсмены, потом "делала политическую карьеру"...,
Так же "ушёл в думу" и Шипулин, "неожиданно" быстро закончивший карьеру, его тоже лишили олимпийской медали....в дальнейшем....
Неравнодушный
2021-05-04 12:28:20
Сема, к сожалению, во всём мире так, это же не дворовые чемпионы. Только в Древней Греции были честные соревнования.
родитель
2021-05-04 10:57:36
А что там делает Пивненко? Старый приём -- засветится с известным и заслуженным человеком. И, вроде, сама при делах. С тремя орденами и медалью неизвестно за что.
ПлачУ и ПлАчу
2021-05-04 13:03:49
родитель, известно что - портит фото. Подъезд и забор уже испорчены, двигается = работает дальше!
кир
2021-05-04 12:42:50
родитель, согласен.
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