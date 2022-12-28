Пятница придет в Карелию со снегом и метелью

О погоде на 30 декабря рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в Карелии в пятницу ожидается облачная погода. В большинстве районов ночью пройдет небольшой, днем умеренный снег, на юго-западе местами сильный, переходящий в мокрый снег. В отдельных районах ожидается метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -5, -10°С, местами подморозит до -15°С, днем будет -2, -7°С, а на юго-западе до +2°С.

В Петрозаводске будет также облачно. Ночь пройдет без существенных осадков, днем возможен снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится на отметке -6, -8°С, днем -3, -5°С.

Атмосферное давление ночью будет слабо падать.