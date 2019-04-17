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Новости. Экономика
13:00, 17 Апреля 2019

ПКФ СЛОВО приглашает на презентацию мультимедийной Шевроле Нивы

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На Лососинском шоссе, 39, 19 апреля в 19.00.

Что объединяет идеальное свидание и отличную рыбалку? Конечно же, автомобиль Шевроле НИВА! На обновленной Шевроле НИВА с мультимедиа вы можете уехать туда, где самые красивые закаты. А если погода испортится, посмотреть любимо кино, не выходя из машины. Шевроле НИВА с новым комфортом отвезет вас туда, где много рыбы, ягод и грибов.

Приходите в ПКФ СЛОВО в пятницу 19 апреля в 19.00 и убедитесь сами. Ждем вас в дилерском центре Chevrolet NIVA по адресу Лососинское шоссе, 39. Телефон 44-44-11.

Подробнее о программе здесь.

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