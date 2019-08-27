ПКС завершают реконструкцию участка тепловых сетей на Судостроительной

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"ПКС-Тепловые сети" провели работы по реконструкции тепловых сетей на участке между тепловыми камерами в районе жилых домов №24-26-28 по улице Судостроительной.
Для увеличения пропускной способности трубопровода, были заменены старые трубы на трубы большего диаметра.
Основные работы по реконструкции завершены.
Остался последний этап- необходимо осуществить переключение потребителей на вновь смонтированные трубопроводы. Выполнить такие работы без отключения -технически невозможно.
Именно поэтому проводится отключение от горячей воды в период с 09:00 10.09.2019 по 09:00 12.09.2019 нижеперечисленных домов:
- ул.Судостроительная,24
- ул.Судостроительная,24-а
- ул.Судостроительная,26
- ул.Судостроительная,28
- ул.Судостроительная,28-а
- ул.Судостроительная,30
- ул.Кемская,17
- ул.Кемская,19
- ул.Кемская,21
- ул.Кемская,25
- ул.Петрова,25
- ул.Петрова,27
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