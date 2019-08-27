ПКС завершают реконструкцию участка тепловых сетей на Судостроительной

"ПКС-Тепловые сети" провели работы по реконструкции тепловых сетей на участке между тепловыми камерами в районе жилых домов №24-26-28 по улице Судостроительной.

Для увеличения пропускной способности трубопровода, были заменены старые трубы на трубы большего диаметра.

Основные работы по реконструкции завершены.

Остался последний этап- необходимо осуществить переключение потребителей на вновь смонтированные трубопроводы. Выполнить такие работы без отключения -технически невозможно.

Именно поэтому проводится отключение от горячей воды в период с 09:00 10.09.2019 по 09:00 12.09.2019 нижеперечисленных домов:

ул.Судостроительная,24 ул.Судостроительная,24-а ул.Судостроительная,26 ул.Судостроительная,28 ул.Судостроительная,28-а ул.Судостроительная,30 ул.Кемская,17 ул.Кемская,19 ул.Кемская,21 ул.Кемская,25 ул.Петрова,25 ул.Петрова,27