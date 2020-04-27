План отмены ограничений в работе предприятий разрабатывается в правительстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору, Минздраву подготовить предложения о поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в поручениях, опубликованных на сайте правительства.

"Подготовить и представить в правительство РФ согласованные предложения по поэтапной отмене введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. Срок – 30 апреля 2020 года", — говорится в документе.

Ранее глава Карелии Артур Пафенчиков сообщил, что число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приостановивших деятельность из-за эпидемии, в Карелии составляет около 5% от общей численности хозяйствующих субъектов.

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