Планируемая цена продажи гостиницы «Северная» в Петрозаводске упала на миллиард

Торговый холдинг «Лотос» планирует продать гостиницу «Северная» в Петрозаводске за 1,5 млрд рублей.

Такая цена указана на официальном сайте компании.

Стоимость всего комплекса площадью 10,7 тыс. кв. метров рассчитана исходя из цены квадратного метра в размере 143 тыс. рублей.

Первое объявление о продаже визитной карточки Петрозаводска появилось в 2018 году. Тогда цена «Северной» составляла 2,5 млрд рублей.

«Это единственный гостиничный комплекс Петрозаводска, который является одновременно архитектурной, исторической достопримечательностью города и соответствует всем современным стандартам. Силами Холдинга „Лотос“ была проведена грандиозная реконструкция с сохранением исторического облика здания – обновлен интерьер центрального холла, ресторана и номерного фонда. Исторически еще с середины XX века „Северная“ была центральной гостиницей Петрозаводска, и до сих пор она является одним из главных украшений города и его визитной карточкой», — сообщается на сайте компании.