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Планируемая цена продажи гостиницы «Северная» в Петрозаводске упала на миллиард

Новости. Общество
15:29, 15 Октября 2021
фото: ТХ "Лотос"

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Торговый холдинг «Лотос» планирует продать гостиницу «Северная» в Петрозаводске за 1,5 млрд рублей.

Такая цена указана на официальном сайте компании.

Стоимость всего комплекса площадью 10,7 тыс. кв. метров рассчитана исходя из цены квадратного метра в размере 143 тыс. рублей.

Первое объявление о продаже визитной карточки Петрозаводска появилось в 2018 году. Тогда цена «Северной» составляла 2,5 млрд рублей.

«Это единственный гостиничный комплекс Петрозаводска, который является одновременно архитектурной, исторической достопримечательностью города и соответствует всем современным стандартам.  Силами Холдинга  „Лотос“ была проведена грандиозная реконструкция с сохранением исторического облика здания – обновлен интерьер центрального холла, ресторана и номерного фонда. Исторически еще с середины XX века  „Северная“ была центральной гостиницей Петрозаводска, и до сих пор она является одним из главных украшений города и его визитной карточкой», — сообщается на сайте компании.

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Комментарии

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Беня
2021-10-15 17:51:29
Не дорого, по цене средней миллионерской дачи на лазурке. Только на Лазурке дача будет бабло тянуть, а тут наверно даже в плюс работает :)
Житель
2021-10-15 17:51:10
Кого ,в век "мангерштейнов", нынче интересует её историческая ценность...да и на кой хрен,простите, в такое тяжёлое и неуверенное состояние Республики лишние заботы и траты нервов?
комба
2021-10-15 17:08:38
Пофиг их игры. Какое мне дело?
zanoza
2021-10-15 16:42:09
Покупатели в очередь выстроились, однако :)
NEZITIC
2021-10-15 16:19:18
1,5 млрд... сущие копейки.... только спалили ее... а ремонтировать неохота
Житель Карелии
2021-10-15 16:10:49
Прелестно)))) За 250 млн. купил (можно даже сказать, что просто "подарили") , и за 1.5 лярдов продает.
ЗС
2021-10-15 16:20:54
Житель Карелии, чем реальнее возведение высоток в Центре, тем ниже будет цена исторических объектов. Возможно, это такой способ купить недвижимость по низкой цене с помощью госстуктур
Гость
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