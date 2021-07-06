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Правительство Карелии решило продать еще несколько бывших госдач чиновников

Новости. Общество
12:04, 07 Июля 2021
фото: ГТРК "Карелия"

Власти Карелии планируют приватизацию 6 бывших дачных домов в деревне Шуйская Чупа, которые раньше были предназначены для чиновников органов власти республики.

Дачи включены в проект закона о внесении изменений в план приватизации, поступивший в парламент Карелии.

В документе указаны номера домов, которые будут выставлены на продажу. Это дома №№ 3, 4, 5, 8, 13, 18.

Их приватизация намечена на 2022 год после проведения экспертной оценки стоимости.

Ранее в Шуйской Чупе уже было продано несколько бывших правительственных дач.

По какой цене они уходили с молотка, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-07 12:48:41
Пофиг, - сказал кот. Уже есть люди, нацеленные на приобретение этих дач. "Чужие здесь не ходят".
Гость
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