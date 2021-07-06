Правительство Карелии решило продать еще несколько бывших госдач чиновников

Власти Карелии планируют приватизацию 6 бывших дачных домов в деревне Шуйская Чупа, которые раньше были предназначены для чиновников органов власти республики.
Дачи включены в проект закона о внесении изменений в план приватизации, поступивший в парламент Карелии.
В документе указаны номера домов, которые будут выставлены на продажу. Это дома №№ 3, 4, 5, 8, 13, 18.
Их приватизация намечена на 2022 год после проведения экспертной оценки стоимости.
Ранее в Шуйской Чупе уже было продано несколько бывших правительственных дач.
По какой цене они уходили с молотка, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
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