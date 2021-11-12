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Планируется расширение возможностей использования материнского капитала в Карелии

Новости. Общество
13:42, 12 Ноября 2021
фото: © Агентство «Фото ИТАР-ТАСС»

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Министерство социальной защиты Карелии предлагает разрешить населению использовать региональный материнский капитал для газификации своих домов.

Об этом руководитель министерства Ольга Соколова сообщила сегодня на совещании правительства по вопросам строительства сетей для обеспечения жилья природным газом.

Такие сети необходимы, чтобы провести голубое топливо от магистрального газопровода до каждого дома.

Строительство сетей до границы участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома, планируется за счет бюджета. От жильцов потребуются затраты на подведение газа внутрь жилых помещений.

Малоимущим семьям эти затраты компенсирует государства, а остальным придется искать деньги самостоятельно.

Минсоцзащиты выступило с инициативой разрешить гражданам использовать для этого региональный материнский капитал, которые выплачивается из республиканского бюджета дополнительно к федеральному маткапиталу. Размер региональных выплат составляет 105,5 тыс. рублей.

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