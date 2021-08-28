Планируется создание Фонда грантов главы Карелии для господдержки некоммерческих организаций

Правительство приняло решение о создании Фонда грантов главы Республики Карелия, который будет оказывать финансовую поддержку некоммерческим организациям.

Об этом сказано в проекте постановления парламента Карелии о согласовании решения правительства.

Фонд создается «с целью повышения прозрачности и открытости и приведения процедуры конкурсных отборов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствие с едиными требованиями на территории Российской Федерации», говорится в документе.

Ежегодные расходы бюджета Карелии на обеспечение деятельности Фонда составят 5,2 млн рублей.

Учредителем Фонда выступит министерство национальной и региональной политики республики.