Планируется увеличение количества рейсов из аэропорта «Петрозаводск» на действующих маршрутах

Авиакомпании, обслуживающие маршруты между Петрозаводском и другими городами России, планируют увеличить частоту рейсов в 2022 году.

Об этом сообщила сегодня на заседании правительства Карелии вице-премьер Оксана Чебунина.

«Эти перелеты востребованы, поэтому мы увеличиваем сейчас количество рейсов в неделю», — сказала она.

По ее словам, правительство компенсирует авиаперевозчикам их расходы на полеты, поэтому для увеличения количества рейсов дополнительные средства заложены в проект бюджета на 2022 год.

Согласно расписанию аэропорта «Петрозаводск», сейчас самолеты из столицы Карелии летают в Москву, Казань, Минеральные воды и Калининград. Вице-премьер не уточнила, на каких из этих маршрутов будет увеличено количество рейсов.