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Планируется запретить ветеринарные клиники в жилых домах: разъяснения Минсельхоза Карелии

Новости. Общество
10:00, 17 Декабря 2020
фото: pixabay
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Министерство сельского хозяйства Карелии подготовило разъяснения к проекту изменений в Санитарных правилах, согласно которым будет запрещено размещать ветеринарные клиники и кабинеты на первых этажах многоквартирных домов.

Проект "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания, планировки, застройки и содержания территорий муниципальных образований" разрабатывается в правительстве России.

"В пункте 3.2.3 проекта Санитарных правил уточняется, какие организации не допускается размещать в помещениях на первых этажах жилых зданий. Не допускается размещать в помещениях многоквартирных домов ветеринарные клиники, ветеринарные пункты, ветеринарные кабинеты и другие учреждения, занимающиеся оказанием ветеринарных услуг, за исключением ветеринарных аптек", - говорится в разъяснениях министерства.

Когда этот запрет может вступить в силу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-12-17 12:38:24
А когда же прикроют алко-магазины в жилых домах???
Гость
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