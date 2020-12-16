Планируется запретить ветеринарные клиники в жилых домах: разъяснения Минсельхоза Карелии

Министерство сельского хозяйства Карелии подготовило разъяснения к проекту изменений в Санитарных правилах, согласно которым будет запрещено размещать ветеринарные клиники и кабинеты на первых этажах многоквартирных домов.

Проект "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания, планировки, застройки и содержания территорий муниципальных образований" разрабатывается в правительстве России.

"В пункте 3.2.3 проекта Санитарных правил уточняется, какие организации не допускается размещать в помещениях на первых этажах жилых зданий. Не допускается размещать в помещениях многоквартирных домов ветеринарные клиники, ветеринарные пункты, ветеринарные кабинеты и другие учреждения, занимающиеся оказанием ветеринарных услуг, за исключением ветеринарных аптек", - говорится в разъяснениях министерства.

Когда этот запрет может вступить в силу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".