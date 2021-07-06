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Планы властей о дополнительных поборах с туристов в Карелии вызвали критику в парламенте

Новости. Общество
15:51, 07 Июля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Инициатива правительства Карелии ввести курортный сбор для туристов, приезжающих в Приладожье, вызвала критику среди депутатов парламента республики.

Этот вопрос обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Депутатам был предложен проект изменений в федеральном законе о курортном сборе. Согласно этому документу планируется включить Карелию в число регионов, где муниципальные власти имеют право устанавливать для туристов отдельную плату за сам факт въезда на территорию района. Размер такой платы может достигать 100 рублей в сутки с каждого туриста.

На заседании комитета представитель правительства в парламенте Юрий Шабанов пояснил, что такой курортный сбор планируется ввести, в первую очередь, в Сортавальском и Лахденпохском районах. Деньги пойдут целевым назначением на развитие туристской инфраструктуры.

Критики законопроекта указали на возможные негативные последствия дополнительных поборов.

«Люди и так платят на размещение, за экскурсии, за транспорт, тратят деньги в магазинах. Если еще ввести этот сбор, то семье из трех человек за 10 дней придется заплатить еще 3 тыс. рублей», — подсчитала депутат Эмилия Слабунова.

Ее поддержал коллега по депутатскому корпусу Андрей Мазуровский. По его мнению, введение дополнительных поборов снизит поток туристов в Приладожье, привлекательность которого депутат считает «преувеличенной».

С этим не согласилась заместитель начальника Управления по туризму Карелии Ольга Лукина. По ее словам, средний чек за размещение туристов в Сортавале составляет около 7 тыс. рублей и дополнительный сбор не испугает туристов.

Есть и другие претензии к законопроекту — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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