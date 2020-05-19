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Пластический хирург рассказал, какие операции популярны у мужчин в Карелии

Новости. Общество
12:14, 20 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Примерами из своей практики поделился пластический хирург из Петрозаводска Александр Зайцев.

По словам Александра Зайцева, пластическая хирургия пришла в жизнь и российских мужчин. Такие пациенты предпочитают определенные типы операций.

"Обычно это корректировка возрастных изменений лица и корректировка тела, прежде всего, липосакция. Можно долго сидеть на диете и заниматься в спортзале, но есть определенные места, жир в которых очень сложно сжигается – это бока, низ живота. И чтобы довести фигуру до ума, мужчины в таких случаях обращаются к нам. Липосакция длится от часа до трех часов, жир убирается. При соблюдении определенных правил в питании и образе жизни, жир уже не возвращается", - рассказал пластический хирург.

Александр Зайцев также поделился, какие операции являются самыми популярными у его клиентов.

"В России, как и во всем мире, на первом месте до сих пор стоит маммопластика – коррекция формы и размера молочных желез. Увеличение, подтяжка и т.д. Это самый распространенный спектр операций, и в моей практике, в том числе. На втором месте идет пластика живота и липосакция. И на третье место я бы поставил коррекцию возрастных изменений лица. Думаю, что моя личная статистика по частоте операций близка к российской и мировой", - считает доктор.

Подробнее читайте в рубрике "Кофе со сливками".

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