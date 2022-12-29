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Плата за детский сад в Карелии вырастет в 2023 году на 20 процентов

Новости. Общество
15:21, 29 Декабря 2022
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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В Минобразования республики рассказали о реальном росте родительской платы за садик в следующем году.

По сообщению ведомства, в 2023 году в Карелии впервые за пять лет вырастет верхняя планка размера родительской платы за детские сады.

«В 2022 году в России произошло значительное увеличение цен на платные услуги. Это касается, в том числе и продуктов питания, логистики, бытовых товаров, и много другого. Основной объем родительской платы направляется на питание детей. В связи с удорожанием суточного набора необходимых продуктов, который установлен санитарными требованиями, правительство Карелии совместно с местными администрациями провело расчет новых значений максимального размера родительской платы за детский сад. В среднем её увеличение составит не более 20%», — говорится в сообщении министерства образования и спорта республики.

В Минобразования напомнили, что за присмотр и уход за ребенком в детском саду родителям предусмотрена компенсация: не менее 20% на первого ребенка, не менее 50% — на второго, не менее 70% — на третьего и последующих детей. Оплачивать детский сад родители могут и за счет материнского капитала. Полностью освобожден от платы за садик семьи участников спецоперации.

«Таким образом, с учетом действующих мер поддержки реальный рост родительской платы составит порядка 550 рублей в месяц при 20% компенсации, 350 рублей при 50% и 200 рублей при 70% компенсации», — подытожили в министерстве.

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