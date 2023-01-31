Платформы Ленинградского вокзала в Москве взяли под видеонаблюдение

Платформы, с которых отправляются поезда из Москвы в Карелию, оснастили современными системами видеонаблюдения.

Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, платформы пригородного и дальнего следования Ленинградского вокзала оснащены современными цифровыми системами видеонаблюдения. Здесь установили оборудование отечественного производства с новым программным обеспечением.

Модернизация систем безопасности на вокзале привела к повышению качества круглосуточного наблюдения за местами массового скопления людей. Все установленные камеры видеонаблюдения рассчитаны на высокую степень взаимодействия между подразделениями обеспечения безопасности ОАО «РЖД» и органами правопорядка.

Ранее сообщалось, станцию метро на Ладожском вокзале, куда прибывает большинство поездов из Карелии, планируют закрыть на год.