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Платить за разрешения на установку ларьков в Петрозаводске можно с отсрочкой

Новости. Экономика
14:23, 28 Мая 2020
фото: Владимир Астапкович/ТАСС
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Власти Петрозаводска решили предоставить предпринимателям отсрочку по платежам за выдачу разрешений на размещение ларьков, киосков и других нестационарных объектов.

Это следует из соответствующего постановления администрации города.

«Предоставить отсрочку уплаты платежей за выдачу решений о размещении нестационарных торговых объектов на территории Петрозаводского городского…в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», - говорится в документе.

Отсрочка предоставляется за период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года.

Такое решение объясняется необходимостью поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса.

О других новых мерах господдержки предпринимателей читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2020-05-28 14:57:59
Судя по фотографии, эти точки уже поубивали. Вместо остановочных комплексов, где можно было купить самое необходимое, спрятаться от дождя, еще Ширшина поставила квази повильончики со скамейками, на которых едва присядешь.
Гость
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