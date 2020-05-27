Платить за разрешения на установку ларьков в Петрозаводске можно с отсрочкой

Власти Петрозаводска решили предоставить предпринимателям отсрочку по платежам за выдачу разрешений на размещение ларьков, киосков и других нестационарных объектов.

Это следует из соответствующего постановления администрации города.

«Предоставить отсрочку уплаты платежей за выдачу решений о размещении нестационарных торговых объектов на территории Петрозаводского городского…в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», - говорится в документе.

Отсрочка предоставляется за период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года.

Такое решение объясняется необходимостью поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса.

О других новых мерах господдержки предпринимателей читайте в интернет-газете "Вести Карелии".