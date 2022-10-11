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Пляжи детских лагерей закроют для посторонних

Новости. Общество
17:20, 29 Ноября 2022
фото: © capricorn.ru

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В Совете Федерации рассмотрели законопроект, разрешающий учреждениям, занимающимся организацией детского отдыха, ограничивать доступ к своим пляжам, рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

На заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сенаторы сегодня поддержали законопроект о запрете посторонним людям пользоваться пляжами детских лагерей. Он предполагает внесение изменений в Водный кодекс и федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка. После принятия законопроекта доступ к акваториям и береговым полосам водоемов, используемых организациями для отдыха и оздоровления детей, будет ограничен для других отдыхающих. Нововведение повысит безопасность ребят, уверен сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Парламентарий напомнил, что инициативу по созданию мер безопасного нахождения детей у воды уже обсуждали в Совфеде. А в 2021 году депутаты Законодательного собрания Карелии направляли обращение зампредседателя правительства РФ Татьяне Голиковой и Виктории Абрамченко с предложением с поправками в Водный кодекс для запрета посторонним людям пользоваться пляжами детских оздоровительных и спортивных лагерей.

«Когда береговая линия доступна для всех отдыхающих, даже сотрудники охраны, работающие в лагерях, не могут гарантировать полной безопасности детей. К сожалению, рисков для криминогенных ситуаций сегодня немало. Да, в Карелии пока все стационарные базы, предназначенные для отдыха и оздоровления карельских школьников, законсервированы. Но работа по приведению инфраструктуры сети детских лагерей к санитарно-эпидемиологическим нормам, идет. Кроме того, школьники из Карелии выезжают для отдыха на море. А поведение взрослых, которые не придерживаются здорового образа жизни на морских пляжах, часто не выдерживает никакой критики. Дети должны быть ограждены от всего этого. Когда ребята со своими вожатыми приходят на пляж, там не должно быть других людей», - считает сенатор Игорь Зубарев.

Ранее перепрофилирование детских оздоровительных лагерей попало под запрет.

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