Плюсовая температура 30 ноября вернется в Карелию

О погоде на понедельник, 30 ноября, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 30 ноября будет облачная погода.
Пройдут небольшие осадки. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит -3, -5°С, днем потеплеет до 0, +2°С. Атмосферное давление будет падать.
В районах Карелии также будет облачно.
Пройдут небольшой снег. В отдельных районах гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный.
Ночью похолодает до -2, -7°С, местами до -10°С, днем воздух прогреется до -2, +3°С.
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