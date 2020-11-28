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Плюсовая температура 30 ноября вернется в Карелию

Новости. Погода
17:00, 29 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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О погоде на понедельник, 30 ноября, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 30 ноября будет облачная погода.

Пройдут небольшие осадки. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -3, -5°С, днем потеплеет до 0, +2°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачно.

Пройдут небольшой снег. В отдельных районах гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный.

Ночью похолодает до -2, -7°С, местами до -10°С, днем воздух прогреется до -2, +3°С.

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