Плюсовая температура еще продержится 11 ноября в Карелии

О погоде на среду рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 11 ноября будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -2, -4°С, днем потеплеет до -1,+1°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Ночью похолодает до -2, -7°С, днем воздух прогреется до -2, +3°С.