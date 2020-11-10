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Плюсовая температура еще продержится 11 ноября в Карелии

Новости. Погода
17:00, 10 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на среду рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 11 ноября будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -2, -4°С, днем потеплеет до -1,+1°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Ночью похолодает до -2, -7°С, днем воздух прогреется до -2, +3°С.

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