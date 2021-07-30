Площадь лесных пожаров сократилась в Карелии

По данным на 31 июля в Карелии действуют 9 лесных пожаров на площади 12015 га, сообщили в правительстве республики.

По данным на 10 часов 31 июля в Карелии действуют 9 лесных пожаров на площади 12 015 га, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Пожары действуют в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Суоярвском районах. Все 9 пожаров локализованы.

Суоярвский район



Крупный лесной пожар, действовавший на территории Суоярвского района в Найстенъярвском лесничестве (в квартале 64 Суоекское лесничество по лесоустройству). Пожар возник 14.07.2021 на полосе отвода железной дороги. 30.07.2021 пожар ликвидирован на площади 1700 га.



Лесной пожар в квартале 156 Вешкельского лесничества (750 га), пожар перешел с территории Пряжинского района 16.07.2021 (с квартала 68 Сяпсинского лесничества). Всего на пожаре работают 31 человек и 4 единицы техники. 30.07.2021 пожар локализован на площади 750 га.



Сегежский район



Крупный лесной пожар, действующий на территории Сегежского района в Волдозерском лесничестве на площади 1450 га. Обнаружен 12.07.2021 г. 30.07.2021 пожар ликвидирован на площади 1450 га.



Крупный лесной пожар в квартале 444 Попов-Порожского лесничества на площади 650 га. Обнаружен 15.07.2021 г. 30.07.2021 пожар ликвидирован на площади 650 га.



Крупный лесной пожар в квартале 100 Надвоицкого лесничества на площади 544 га. Обнаружен 18.07.2021 г. 30.07.2021 пожар ликвидирован на площади 544 га.



Лесной пожар в квартале 152 Кучозерского лесничества, обнаруженный 27.07.2021 г. 30.07.2021 пожар ликвидирован на площади 8,0 га.



Пряжинский район



Крупный лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 102 Сяпсинского лесничества на площади 3300 га. Обнаружен 11.07.2021 г. Привлечены к тушению пожара 46 человек и 6 единиц техники. 30.07.2021 пожар локализован на площади 3300 га.



Крупный лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 130 Сяпсинского лесничества на площади 4973 га. Обнаружен 15.07.2021 г. Привлечены к тушению пожара 43 человека и 3 единицы техники. На 27.07.2021 пожар локализован на площади 4973 га.



Лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 4 Сяпсинского лесничества (авиационная зона) на площади 700 га. Обнаружен 16.07.2021 г. Привлечены к тушению пожара 23 человека и 3 единицы техники. 23.07.2021 пожар локализован на площади 700 га.



Муезерский район



Крупный лесной пожар действует в квартале 3 Суккозерского лесничества, авиазона. Площадь 1400 га (на площади 300 га выгорело болото). Обнаружен 11.07.2021 г. Место труднодоступное, работают на пожаре 16 человек. Пожар локализован на площади 1400 га.



Крупный лесной пожар действует в квартале 9 Ругозерского лесничества. Площадь 100 га. Обнаружен 13.07.2021 г. Работают на пожаре 5 человек. На вечер 23.07.2021 пожар локализован.



На лесном пожаре в квартале 9 Воломского лесничества площадью 17 га работают 10 человек и 2 единицы техники. 30.07.2021 пожар локализован на площади 17 га.



Беломорский район



Действуют 2 лесных пожара на общей площади 770 га. На тушении 2 крупных пожаров задействован 21 человек. Угрозы населенным пунктам нет, в местах действия пожаров имеется множество естественных преград – ручьев. Оба пожара локализованы.



Калевальский район



Лесной пожар в квартале 478 Юшкозерского лесничества обнаружен 24.07.2021 на площади 4,0 га, авиазона. Работают 13 человек и 3 единицы техники. Ликвидирован на площади 40,0 га.



Олонецкий район



Лесной пожар в квартале 119 Видлицкого лесничества. 30.07.2021 ликвидирован на площади 14,1 га.

По информации Карельского Центра авиационной и наземной охраны лесов, 30 июля три самолета Cessna проводили патрулирование в Калевальском, Лоухском, Кемском, Костомукшском, Сортавальском, Лахденпохском и Прионежском районах.



Общий налет составил 14 часов 05 минут, в том числе с участием в тушении огня: облет и осмотр действующих возгораний для уточнения обстановки и координации работы сил и средств.

Напомним, что в связи со стабилизицией ситуации с лесными пожарами глава Карелии Артур Парфенчиков отменил на территории региона режим ЧС.