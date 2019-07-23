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Новости. Общество
10:20, 23 Июля 2019
фото: © Schukindmitry / heninen.net

Площадь у мэрии Петрозаводска вымостят камнем за 18 млн рублей

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Стал известен список объектов, которые отремонтируют в этом году в Петрозаводске в рамках подготовки к юбилею республики.

Как собщили в администрации города, на средства региональной казны предполагается обустройство Онежской набережной, зеленых зон и других элементов городской инфраструктуры.

Поиск подрядных организаций на выполнение ремонта Советской площади и лестницы на улице Свердлова будет начат в ближайшее время. Как отметила начальник благоустройства и экологии Анна Дудырина, территория Советской площади должна быть вымощена камнем, ориентировочная стоимость работ – около 18 миллионов рублей.

В этом году также запланированы ремонт Онежской набережной: восстановление покрытия, декоративных элементов, дорожек, подпорных стенок, лестничных спусков; благоустройство галереи городов-побратимов, парка имени 50-летия пионерской организации, Губернаторского сада, сквера имени Юрия Гагарина, обновление газонов вдоль городских магистралей, элементов пешеходной инфраструктуры (дорожек и лестничных спусков) и велодорожек.

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Комментарии

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Горожанин
2019-07-23 11:00:36
Ну хоть бы ямы криминальные в асфальте напротив гостиницы и мэрии заделали! Проехать только по "встречке" можно
Вася
2019-07-23 10:38:56
Мусорный бак,ресторан пролетариата.
zanoza
2019-07-23 10:35:01
Это почему же эта Советская площадь должна быть вымощена камнем? Очередное нелепое решение и бездумная трата бюджетных средств!
Валерия Костина
2019-07-23 10:27:40
Булыжник ,оружие пролетариата?
Гость
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