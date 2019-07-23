Площадь у мэрии Петрозаводска вымостят камнем за 18 млн рублей

Стал известен список объектов, которые отремонтируют в этом году в Петрозаводске в рамках подготовки к юбилею республики.

Как собщили в администрации города, на средства региональной казны предполагается обустройство Онежской набережной, зеленых зон и других элементов городской инфраструктуры.

Поиск подрядных организаций на выполнение ремонта Советской площади и лестницы на улице Свердлова будет начат в ближайшее время. Как отметила начальник благоустройства и экологии Анна Дудырина, территория Советской площади должна быть вымощена камнем, ориентировочная стоимость работ – около 18 миллионов рублей.

В этом году также запланированы ремонт Онежской набережной: восстановление покрытия, декоративных элементов, дорожек, подпорных стенок, лестничных спусков; благоустройство галереи городов-побратимов, парка имени 50-летия пионерской организации, Губернаторского сада, сквера имени Юрия Гагарина, обновление газонов вдоль городских магистралей, элементов пешеходной инфраструктуры (дорожек и лестничных спусков) и велодорожек.