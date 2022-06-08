Площадь в центре Петрозаводска закроют для автомобилистов на две недели

Схема движения транспорта изменится в центре столицы Карелии из-за проведения массовых мероприятий на площади Кирова.

По сообщению администрации Петрозаводска, 10 июня в центре города изменится схема движения транспорта. В пятницу с 9.00 будет запрещён въезд на площадь Кирова с улицы Правды и проспекта Карла Маркса. На данной территории будет организована пешеходная зона. Изменения будут действовать до 27 июня. Временные неудобства связаны с проведением на площади массовых мероприятий.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками, а также заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, дороги перекроют в трех районах Карелии из-за авторалли.