Площадь в центре Петрозаводска закроют для машин на 1,5 месяца

С 15 декабря площадь Кирова закроют для движения транспорта.

Временное ограничение будет действовать в период новогодних праздников.

Как рассказали в мэрии, с 15 декабря 2018 года по 30 января 2019 года на площади Кирова будет запрещено движение всех видов транспорта для обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

В ближайшее время здесь будет установлена главная городская елка и световые фигуры новогодней тематики.