Площадку для дрессировки собак в парке Петрозаводска «спрячут» за двухметровым забором

Тренировочный комплекс для четвероногих питомцев в районе Красноармейского моста оснастят двухметровым ограждением.

По сообщению администрации города, современная площадка для дрессировки собак площадью 600 квадратных метров появится в районе Красноармейского моста, недалеко от реки Лососинки. Вокруг площадки установят двухметровое ограждение, по периметру - скамейки и урны. Комплекс будет состоять из десяти тренировочных снарядов: тоннеля, балансира, змейки, подвеса, барьеров разной высоты, горки и шины для собачьего спорта аджилити. Новая площадка не будет контактировать с велодорожками и спортивными объектами Лососинского парка. Сейчас на месте будущей стройки находятся аварийные сооружения, которые предварительно уберут.

В мэрии напомнили, всего в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в 2023 году на территории Петрозаводска благоустроят семь общественных территорий. Среди них – Семейная аллея, Побережный парк, Ключевской сквер, Лососинский парк, аллея Энтузиастов, сквер Машиностроителей и спортивная площадка на Крылова 6.