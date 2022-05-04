Плотина открыта: на Петрозаводск идет волна

ЕДДС столицы Карелии предупредила о повышении уровня воды в реке Лососинка.
Дежурный по плотине озера Лососинное сообщил, что сегодня, 13 мая, в 10.00 приоткрыли затвор на 30 см.
«Повысится уровень воды реки Лососинка. Волна до города идет 1–2 дня», — предупреждает Единая дежурная диспетчерская служба.
Ранее сообщалось, в Карелии рабочие восстанавливают речную переправу, разрушенную половодьем.
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