В Карелии рабочие восстанавливают речную переправу, разрушенную половодьем

В Беломорском районе рабочие приступили к восстановлению разрушенной временной переправы через реку Сума.
Сегодня, 7 мая, подрядчик приступил к восстановлению временной переправы через реку Сума в поселке Хвойный. Об этом информирует паблик «Беломорский район».
Сообщается, что ранее между администрацией Сумпосадского сельского поселения и организацией «СП5» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги поселка Хвойный в части устройства временного моста взамен аварийного деревянного моста через реку Сума.
Из-за половодья часть временной переправы через реку Сума была разрушена.
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