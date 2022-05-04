В Карелии рабочие восстанавливают речную переправу, разрушенную половодьем

В Беломорском районе рабочие приступили к восстановлению разрушенной временной переправы через реку Сума.

Сегодня, 7 мая, подрядчик приступил к восстановлению временной переправы через реку Сума в поселке Хвойный. Об этом информирует паблик «Беломорский район».

Сообщается, что ранее между администрацией Сумпосадского сельского поселения и организацией «СП5» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги поселка Хвойный в части устройства временного моста взамен аварийного деревянного моста через реку Сума.

Из-за половодья часть временной переправы через реку Сума была разрушена.