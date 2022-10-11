Плотва, окунь и лещ оказались в Карелии без документов

Россельхознадзор выявил предпринимателей в республике, не оформляющих ветеринарные документы на выловленную рыбу.

Как сообщили на сайте Россельхознадзора, специалисты межрегионального управления в ходе контроля за оборотом рыбной продукции выяснили, что 3 индивидуальных предпринимателя в республике и одно предприятие не оформили ветеринарные документы на выловленную рыбу.

Так, предприниматель из Пудожского района за 9 месяцев выловил 4,34 тонны леща, 6,87 тонн синца, 7,95 тонн окуня. В Питкярантском районе местный предприниматель выловил 2,12 тонн плотвы, а ИП из Медвежьегорского района — 0,84 тонны окуня.

Предприятие, зарегистрированное в Петрозаводске, выловило 0,95 тонн леща.

При этом ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность продукта, на рыбу оформлены не были.

Нарушителям выдали предостережения, информация была передана в Росрыболовство.