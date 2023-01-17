Пловцы из Карелии завоевали медали на Единых Играх в Казани (ВИДЕО)

Представители республики получили золото и две бронзы на соревнованиях Специальной Олимпиады.

Как рассказали в Минспорта Карелии, в Казани с 21 по 27 января проходят Единые Игры — самые масштабные соревнования по программе Специальной Олимпиады в России.

Карельские пловцы удачно начали соревнования, завоевав первые медали. Так, Максим Сержантов одержал победу, а Есении Магнус и Алексею Прохорову покорились третьи места.

В Минспорта поздравили карельских пловцов и их тренера Максима Максимова.