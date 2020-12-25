Пловцы в Петрозаводске получили новую экипировку и тренажеры

В спортивную школу олимпийского резерва №3 в Петрозаводске поступило новое оборудование.

По сообщению Минспорта Карелии, спортшкола приобрела спортивную экипировку и оборудование для отделения плавания. Кроме того, были закуплены тренажеры в тренажерный зал, а также плавательные костюмы, инвентарь и сопутствующие аксессуары для плавания.

Новое оборудование появилось в спортшколе №3 благодаря федеральному проекту "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" в 2020 году.

Ранее новую экипировку и инвентарь получило отделение легкой атлетики спортивной школы №3.

Напомним, футболисты спортшколы №7 получила 194 комплекта новой формы.