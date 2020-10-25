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Футболисты спортшколы Петрозаводска получили новую форму

Новости. Общество
17:20, 26 Октября 2020
фото: © МУ Спортивная школа № 7, г.Петрозаводск
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Петрозаводская спортивная школа №7 получила 194 комплекта новой формы, сообщили в Минспорта Карелии.

Благодаря нацпроекту "Демография" (федеральный проект "Спорт-норма жизни") петрозаводская спортивная школа №7 получила 194 комплекта новой формы. Экипировка для полевых игроков и вратарей будет передана юным футболистам 12-15 лет и частично ребятам 11 лет. Более старшие воспитанники получили форму в прошлом году.

По линии нацпроекта в этом году спортшкола также закупила профессиональные мячи и переносные ворота для разных возрастных групп. Как сообщил директор учреждения Денис Семенов, скоро поступят ворота 5*2 метра для организации тренировок.

Сегодня в спортивной школе №7 Петрозаводска занимается порядка 650 юных футболистов.

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