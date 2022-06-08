ПМЭФ–2022: Группа компаний «Медскан» создаст в Петрозаводске многопрофильный семейный медицинский центр

Правительство Республики Карелия и АО «Медскан» совместно реализуют инвестиционный проект по созданию многопрофильного семейного медицинского центра в столице Карелии.

16 июня на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между Правительством Республики Карелия и АО «Медскан» о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по созданию многопрофильного семейного медицинского центра в столице Карелии.

Предполагается, что объем капитальных вложений «Медскана» составит 1 млрд. рублей. Правительство Карелии окажет проекту поддержку в форме предоставления в долгосрочную аренду земельных участков, получения инвестиционного налогового кредита, применения льготных режимов и иных мер господдержки, предусмотренных федеральным законодательством и законами республики.

— Новая семейная клиника, работающая по лучшим российским и международным стандартам, предоставит гражданам широкий спектр медицинских услуг, а также создаст новые высокооплачиваемые рабочие места, — говорит Глава РК Артур Парфенчиков, — «Медскан» — это сеть медицинских клиник с очень сильным кадровым составом. Это значит, что в Карелии будут практиковать ведущие медицинские специалисты федерального и даже международного уровня.

Председатель совета директоров ГК «Медскан» Евгений Туголуков уверен, что плодотворное сотрудничество с правительством Республики позволит успешно реализовать намеченные планы:

— Для нас большая честь начать работу в одном из самых красивых регионов нашей большой страны. Проект «Медскана» носит выраженный социальный характер, так как направлен, прежде всего, на оказание высококвалифицированной медицинской помощи жителям и гостям Карелии с применением передовых технологий и знаний наших специалистов.

В новом медицинском центре будут предусмотрены обслуживание по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС), вторичный приём пациентов с кардиопатологией, высококвалифицированная ортопедическая и педиатрическая помощь. Центр оснастят самым современным диагностическим оборудованием. Еще одна специализация клиники — медицинская помощь при травмах, инфекциях и отравлениях, что будет особо востребовано в привлекательной для туристов Карелии.

Интегратором создания многопрофильного центра стала российская компания «Медтех Альянс Инжиниринг», специализирующаяся на проектировании объектов здравоохранения, аналитических исследованиях в области медицины и внедрении передовых систем управления пациентопотоком.

АО «Медскан» входит в топ-10 крупнейших негосударственных клиник России и предлагает полный спектр высокотехнологичной медицинской помощи по передовым мировым протоколам. Он включает 37 действующих медицинских учреждений в 18 городах 10 регионов России, в том числе диагностические центры, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники (включая онкологические), центры научных разработок и исследований. Флагманом группы компаний является расположенный в Московском международном медицинском кластере «Сколково» российский филиал всемирно известного Университетского госпиталя Hadassah (Иерусалим).