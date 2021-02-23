Пневмония оборвала жизнь 73-летнего мужчины в Карелии

Общее число умерших от пневмонии за все время пандемии коронавируса составило 119 человек, сообщили в оперштабе Карелии.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: скончался 73-летний мужчина с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 у него был отрицательны отрицательный.

Также за прошедшие 24 часа в Карелии 14 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 5001 пациент, 119 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.