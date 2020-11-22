Пневмония унесла жизнь 67-летнего жителя Карелии

Общее число умерших от пневмонии в Карелии на 23 ноября составило 90 человек, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в Карелии зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии – скончался 67-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID-19 отрицательный - и 31человек госпитализирован с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 2387 пациентов, 90 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.