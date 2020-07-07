По бульвару в Петрозаводске гулял лис (ФОТО)

Жители микрорайона Древлянка запечатлели лисенка, гулявшего по бульвару Интернационалистов.

В редакцию "Столицы на Онего" прислали фото лисенка, который накануне вечером вышел к новостройкам на бульваре Интернационалистов. Любопытный зверек погулял по дворовой территории, а затем убежал в сторону бассейна "H2O".

По словам очевидцев, лисенок искал еду, заглядывая в мусорные контейнеры.

Ранее в Петрозаводск забежал лось. Сначала он был замечен на улице Ригачина, а затем - на площади Кирова.