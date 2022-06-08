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По инициативе главы Карелии на образование и здравоохранение выделят дополнительные средства

Новости. Общество
16:38, 23 Июня 2022
фото: © Правительство Карелии

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Почти 170 млн рублей направят на ремонт образовательных учреждений, ещё 20 млн — на покупку сенсоров и систем непрерывного мониторинга глюкозы для больных сахарным диабетом.

Сегодня депутаты Законодательного Собрания поддержали инициативу Артура Парфенчикова. 

В частности, в зданиях учебных заведений отремонтируют кабинеты, где откроют мастерские в рамках нацпроекта «Образование». В Петрозаводске работы проведут в лесотехническом и автотранспортом техникумах, а также в техникуме городского хозяйства, а в Костомукше — в политехническом колледже. На эти цели направят более 28 млн рублей.

Порядка 50 млн рублей выделят на ремонт общежитий профессиональных образовательных учреждений. Кроме того, дополнительные 10 млн направят на приведение в порядок инженерных сетей в общежитии Петрозаводского автотранспортного техникума, а ещё 9 млн — на ремонт фасада здания Сортавальского колледжа.

По инициативе руководителя республики более 50 млн рублей передадут на капитальный ремонт блока «Б» школы–интерната № 24 в Петрозаводске. Ещё 5,5 млн направят на реконструкцию помещений и дооснащение петрозаводской школы № 55.

Также 20 млн рублей пойдут на поддержку детей с сахарным диабетом. Деньги направят на покупку сенсоров и систем непрерывного мониторинга глюкозы для тех, кто имеет инсулиновые помпы. Благодаря инициативе Главы Карелии, выделенные средства позволят обеспечить такими изделиями не только детей, но и студентов-очников до 23 лет, а также беременных женщин и матерей детей до трёх лет.

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