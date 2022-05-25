По инициативе главы Карелии на развитие сельского хозяйства региона выделят дополнительно более 60 млн рублей

Средства пойдут на повышение почвенного плодородия, технологическое переоснащение производства и субсидии хлебопекарным предприятиям.

Сегодня депутаты Законодательного собрания Карелии одобрили выделение дополнительных бюджетных ассигнований в объеме 20 млн рублей на мероприятия по повышению почвенного плодородия и технологическому и техническому переоснащению производства. Ранее соответствующее поручение дал глава республики по итогам совещания с сельскохозяйственными товаропроизводителями в Олонце 29 марта.

На эти средства сельскохозяйственные предприятия смогут приобрести минеральные удобрения в соответствии с прогнозным планом наращивания применения минеральных удобрений до научно обоснованной нормы отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями на среднесрочный период (до 2025 года) в объеме 3 тыс. тонн (в 2,2 раза выше уровня 2021 года).

Еще 20 млн рублей предусмотрены на мероприятия по технологическому и техническому переоснащению производства. Общий объем средств на реализацию мероприятия составит в текущем году 92,5 млн. рублей и позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе крестьянским хозяйствам, и предприятиям агропромышленного комплекса, компенсировать затраты на приобретение более 60 единиц новой техники и оборудования.

Государственная поддержка мероприятия по технологическому и техническому оснащению производства позволяет хозяйствующим субъектам на постоянной основе внедрять новые современные технологии производства, обновлять машинно-тракторный парк, а сельскохозяйственным товаропроизводителям улучшать подготовку к проведению полевых работ.

В ходе недавнего посещения главой республики Петрозаводского хлебозавода САМПО обсуждалась тема государственной поддержки предприятий хлебопекарной отрасли республики. Артур Парфенчиков дал поручение правительству республики проработать вопрос о дополнительном выделении денежных средств из регионального бюджета в целях увеличения ставки субсидирования компенсации затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения.

На эти цели Министерству сельского и рыбного хозяйства Карелии в 2022 году предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на поддержку производителей хлеба в объеме 20 млн рублей. Дополнительное финансирование из бюджета республики позволит увеличить компенсацию до 7857,5 рублей на 1 тонну продукции, что почти в 4 раза превышает уровень субсидирования в 2021 году, и, соответственно, будет способствовать заинтересованности предприятий хлебопекарной промышленности в получении данной меры государственной поддержки, основным условием которой является обязательство о неповышении цены на хлеб и хлебобулочные изделия.