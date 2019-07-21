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Новости. Погода
17:00, 21 Июля 2019
фото: Столица на Онего

По-карельски летняя погода будет 22 июля

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О погоде на 22 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в понедельник ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северных направлений слабый.

Ночная температура составит +10, +12 градусов, днем потеплеет до +20, +22.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений слабый.

Ночью +9, +14, местами похолодает до +4, днем воздух прогреется до +20, +25, местами +14, +19 градусов.

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