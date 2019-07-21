По-карельски летняя погода будет 22 июля

Новости по теме
Загрузка...
О погоде на 22 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в понедельник ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северных направлений слабый.
Ночная температура составит +10, +12 градусов, днем потеплеет до +20, +22.
В районах Карелии также будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений слабый.
Ночью +9, +14, местами похолодает до +4, днем воздух прогреется до +20, +25, местами +14, +19 градусов.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
19.07.2019, 09:10
16.07.2019, 13:09
19.07.2019, 10:52
16.07.2019, 17:44
15.07.2019, 06:40
Аналитика
19.07.2019 15:29
Политкухня
Руководители профильных комитетов Законодательного Собрания Республики Карелия рассказали об итогах работы в весеннюю сессию.
19.07.2019 13:25
16.07.2019 13:09
15.07.2019 12:54
11.07.2019 14:27
Чтиво
18.07.2019 16:19
Личное мнение
Петрозаводский дайвер Дмитрий Беленихин рассказал, что случилось на Баренцевом море, где 16 июля пропали два ныряльщика.
18.07.2019 11:34
18.07.2019 11:31
18.07.2019 10:51
Медиа
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии