По набережной в Петрозаводске пронесли десятиметровый российский триколор (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Петрозаводск спортивно отметил День Государственного флага.

На Онежской набережной в Петрозаводске прошёл праздник «Под флагом России. Зарядка со звездой», посвященный Дню государственного флага, сообщили в администрации карельской столицы.





Присутствующих приветствовал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Со сцены прозвучали песни, посвящённые российскому флагу. Спортивные школы Петрозаводска подготовили показательные выступления. Фигуристки споршколы №6 на роликах пронесли российские флаги от ротонды до площадки в створе проспекта Ленина.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва № 5 продемонстрировали мастерство боевых искусств. Под музыку показательные спарринги устроили петрозаводские боксёры и тхэквондисты.

Юные каратисты порадовали зрителей различными приёмами и техникой тамэсивари, разбив своими ударами деревянные дощечки. Навыки владения холодным оружием и плавность движений продемонстрировали ушуисты. Команды по спортивной аэробике спортшколы № 1 показали танцевальные номера.





Чтобы согреть присутствующих, мастер спорта России по всестилевому карате, многократная чемпионка России, Японии, Кубка России и Мира, а также фитнес-тренер Виктория Вовк провела «Звездную зарядку». В ней приняли участие жители и гости Петрозаводска, а также воспитанники спортивных школ города: гимнастки, легкоатлеты, юные мастера боевых искусств и футболисты. Именно Виктория Вовк торжественно подняла в небо российский триколор.





Кульминацией праздника стала массовая акция Республиканского центра патриотического воспитания. Её участники пронесли по Онежской набережной десятиметровый флаг России.

Завершился праздник легкоатлетическим забегом от площадки в створе проспекта Ленина до скульптуры «Рыбаки».