По-настоящему летняя погода придет в Карелию 12 мая

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О погоде на субботу в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 12 мая будет малооблачная погода. Без осадков.
Ветер переменный слабый.
Температура ночью составит +5, +7 градусов, днем потеплеет до +20, +22.
В районах Карелии также будет малооблачно. Без осадков.
Ветер переменных направлений слабый.
Ночная температура составит +4, +9, местами похолодает до -1, а днем воздух прогреется до +18, +23,у водоемов местами +12, +17.
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