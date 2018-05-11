По-настоящему летняя погода придет в Карелию 12 мая

О погоде на субботу в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 12 мая будет малооблачная погода. Без осадков.

Ветер переменный слабый.

Температура ночью составит +5, +7 градусов, днем потеплеет до +20, +22.

В районах Карелии также будет малооблачно. Без осадков.

Ветер переменных направлений слабый.

Ночная температура составит +4, +9, местами похолодает до -1, а днем воздух прогреется до +18, +23,у водоемов местами +12, +17.