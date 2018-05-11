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Новости. Погода
17:00, 11 Мая 2018

По-настоящему летняя погода придет в Карелию 12 мая

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О погоде на субботу в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 12 мая будет малооблачная погода. Без осадков.
Ветер переменный слабый.

Температура ночью составит +5, +7 градусов, днем потеплеет до +20, +22.

В районах Карелии также будет малооблачно. Без осадков.
Ветер переменных направлений слабый.

Ночная температура составит +4, +9, местами похолодает до -1, а днем воздух прогреется до +18, +23,у водоемов местами +12, +17.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-05-11 18:10:21
С Цельсием уже сегодня явный перебор. А у меня ветчина испортилась, пока за ней два часа в очередь стоял. Теперь пережаривать придется. Работников ТЭЦ я себе представляю не иначе как чертей в аду, которые уголёк лопатами шуруют в топку под котел с грешниками.
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