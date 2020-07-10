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"По Петрова гоним во дворы": в Петрозаводске произошла погоня за неадекватным водителем (ВИДЕО)

Новости. Криминал
09:00, 11 Июля 2020
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК
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Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска отстранили от управления водителя, севшего за руль в состоянии наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Петрозаводска разместила в собственном паблике видео погони за водителем, который находился под воздействием наркотика.

"В дежурную группу ОГИБДД Управления МВД России по Петрозаводску поступило сообщение от гражданина о неадекватном поведении водителя иномарки на улице Ключевая. Незамедлительно ориентировка была передана дежурным нарядам ДПС. На улице Кемская автоинспекторы заметили указанный автомобиль и начали его преследование. Законное требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и увеличил скорость. Во дворах близлежащих домов он высадил пассажиров, продолжил движение, а через некоторое время бросил автомобиль и попытался убежать от автоинспекторов, но был задержан", - сообщили в ГИБДД.

Водителем оказался не имеющий права управления петрозаводчанин 1999 года рождения. Он сел за руль автомобиля, который принадлежал умершему родственнику.

Как информирует Госавтоинспекция, у молодого человека наблюдались невнятная речь и неустойчивые позы. Алкогольное опьянение не подтвердилось. Водитель был доставлен в лечебное учреждение для проведения медосвидетельствования. Проведенное исследование подтвердило наркотическое опьянение.

"В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Также в отношении него составлены материалы за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и нарушение правил перевозки детей. Материалы направлены в суд для принятия законного решения о привлечении водителя к ответственности", - заключили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что автоинспекторы Петрозаводска устроили погоню за 16-летним водителем. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-07-11 09:46:29
Несомненно это был пэтриот и сторонник Вождя . Сторонник коррупции .
новый
2020-07-11 09:29:44
Типичный навальненок. Борцун с коррупцией.
Алекс
2020-07-11 09:55:45
новый,
Не несите чушь! Вам везде "навальнята" мерещатся?
Это просто то, что за 20 лет "воспитали", нынешний электорат!?!
Гость
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